구례군 ‘지방세 체납액 줄이기’ 평가 우수 시·군 선정

당초 목표대비 징수율 113.7% 달성

지방세수 확충을 위해 읍·면과 합동징수반 편성 운영

[구례=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 구례군(군수 김순호)은 전남도가 시행한 ‘2021년 지방세 이월체납액 줄이기 평가’ 결과 우수 시·군으로 선정돼 포상사업비 2050만 원을 확보했다고 1일 밝혔다.

전남도는 이월체납액을 기준으로 징수목표의 43% 이상을 달성하고, 이월체납액 징수율, 징수규모, 공매처분율, 결손율 등을 종합적으로 평가해 우수한 시·군을 해마다 선정해 상사업비를 지급하고 있다.

구례군은 당초 징수 목표액 3억8700만 원을 초과한 4억4000만 원(목표대비 113.7%)을 달성하며 지난 26일 전남도청에서 우수시군 상장을 수여 받았다.

군은 그동안 이월체납액을 줄이기 위해 군?읍?면 합동 징수반을 편성해 지방세 체납액 줄이기에 최선을 다해왔다.

부동산?차량?급여?예금 압류 및 체납차량 번호판 영치, 체납안내문 발송 등 적극적으로 징수활동을 전개했다.

1000만 원 이상 고질체납자에 대해서는 군 홈페이지를 통해 명단을 공개하고 있다.

코로나19로 직접 대면보다는 전화 납부독려, SMS 안내문자 발송 등을 시행하고 있다.

군 관계자는 “앞으로도 다양한 납부 홍보 및 징수 노력을 통해 지방세 징수목표액을 달성하고 이월체납액을 최소화함으로써 정부의 지방교부세 산정 시 불이익을 받는 일이 없도록 모든 노력을 기울이겠다”고 말했다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr