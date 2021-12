"제 시간에 선박 입항하도록 적극 지원"

[세종=아시아경제 문채석 기자] 해양수산부는 차량용 요소 3000톤(t)을 실은 중국 후이펭 6호가 1일 오후 9시께 울산항에 입항할 예정이라고 밝혔다.

후이펭 6호는 요소를 싣고 지난달 29일 오전 7시께 중국 롱커우항에서 출발했다. 이 선박은 이날 오후 10시께 울산항 2부두 1번 선석에 접안한 뒤 다음 날 오전부터 하역 작업을 시작할 예정이다

해수부 관계자는 "수와코호, 세인트메리호, 비나라인 다이아몬드호 등에 이은 이번 요소 적재 선박이 적기에 입항할 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"고 말했다.

