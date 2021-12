인천 대학병원 장례식장 일회용품 안쓴다…친환경 장례문화 앞장

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천의 모든 대학병원 장례식장이 친환경 장례문화 조성을 위해 이달부터 일회용품 사용을 중단한다.

이에 따라 인하대병원·길병원·인천성모병원은 1일부터, 국제성모병원은 이달 중순부터 이용객에게 일회용품 대신 살균 세척된 다회용 그릇·접시·컵·수저 등을 제공하게 된다.

인천시는 이들 장례식장에 다회용기 구입을 지원하는 한편, '친환경 자원순환 장례식장' 현판을 달아주고 인터넷 홈페이지와 사회관계망서비스(SNS)를 통해 홍보할 예정이다.

시는 앞서 지난해 11월 시립 인천의료원 및 이들 4개 대학병원 장례식장과 '일회용품 없는 장례문화 조성'을 위한 업무협약을 맺은 바 있다. 인천의료원은 올해 5월부터 일회용품 사용을 중단해왔다.

일회용품 사용이 많은 대표적 업종인 장례식장에서는 간편하게 쓰고 버릴 수 있다는 이유로 한 곳당 매년 10t 이상의 일회용품 쓰레기가 버려지는 것으로 추산된다.

기업에서 회사 로고가 새겨진 일회용품을 상을 치르는 직원에게 제공하고, 상조회사 계약서에 일회용품 사용이 필수 항목으로 돼 있을 정도로 장례식장에서 일회용품 사용이 일반화돼 있는 실정이다.

한편 일회용품 사용을 중단한 인천의료원 장례식장에 대한 설문조사결과, 이용객의 76%가 '주위에 다회용기 사용을 권장할 의향이 있다'고 답해 일회용품 대신 다회용기 사용의 만족도가 매우 높은 것으로 나타났다.

인천시 관계자는 "일회용품 없는 친환경 장례식장을 민간 장례식장까지 확대할 계획"이라며 "아울러 시청주변 카페의 다회용컵 공유시스템 구축, 제로웨이스트 마켓 활성화 등 생활속에서 일회용품 사용을 줄이기 위한 다양한 시책을 지속적으로 추진하겠다"고 밝혔다

