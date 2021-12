KB국민카드, 카카오 구독 서비스 특화 카드 출시…"최대 50% 할인"

'KB국민 톡톡 구독카드' 출시

'카카오 구독ON', '카카오 플러스 상품' 서비스 이용 시 할인

[아시아경제 기하영 기자]KB국민카드가 '카카오 구독온'과 '카카오 플러스 상품' 할인 혜택을 담은 카카오 구독 서비스 특화 신상품 'KB국민 톡톡 구독카드'를 출시했다고 1일 밝혔다.

이 카드는 전월 이용실적이 40만원 이상이면 상품 정기 구독 플랫폼인 카카오 구독온에서 건당 3만원 이상 결제 시 1만원, 건당 3만원 미만 결제 시 5000원이 할인된다. 할인 혜택은 전월 이용실적이 ▲40만원 이상이면 월 최대 1만5000원 ▲80만원 이상이면 월 최대 3만원까지 제공된다.

카카오이모티콘 플러스와 톡서랍 플러스로 구성된 카카오 플러스 상품 서비스의 경우 전월 이용실적이 40만원 이상이면 월 최대 3500원 범위 내에서 결제 금액의 50%가 할인된다.

또 전월 이용실적이 40만원 이상이고 ▲넷플릭스 ▲유튜브 프리미엄 ▲웨이브 ▲티빙 등 4개 동영상 스트리밍 서비스와 멜론 음악서비스 이용권을 공식 홈페이지 또는 모바일 애플리케이션(앱)에서 정기 결제하면 월 최대 1500원까지 10%가 할인된다.

이 카드의 연회비는 3만원이다.

