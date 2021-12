대홍기획, 난치병 아동 소원 성취 기금 후원

[아시아경제 임춘한 기자] 대홍기획은 메이크어위시 코리아에 난치병 아동의 소원 성취를 위한 사내 장터 수익금을 기부했다고 1일 밝혔다.

대홍기획은 지난 10월 사내 장터를 열고, 광고 촬영 소품과 임직원 소장품을 판매했다. 사내 장터 수익금에 사내 봉사 동호회 ‘나눗셈’ 추가 지원금을 더해 총 506만8000원의 후원금을 마련했다.

대홍기획은 사내 동호회 등을 중심으로 임직원의 자발적인 참여를 통한 나눔 활동을 이어오고 있다. 특히 올해는 ESG(환경·사회·지배구조) 가치 실현을 위한 탄소 중립 캠페인을 진행하고, 방임·학대 위기 가정 50곳에 업사이클링 커피비누와 생필품 키트를 전달했다.

대홍기획은 앞으로도 임직원의 참여를 통해 어려운 이웃의 정서적 안정과 자립을 지원하는 활동을 이어갈 계획이다.

