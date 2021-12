현대카드, 한정판 '네온 제로' 출시…"물량소진 시까지 선착순"

현대카드 제로, 네온 컬러 플레이트로 재탄생

[아시아경제 기하영 기자]현대카드는 네온 컬러로 디자인한 '현대카드제로 에디션2' 한정판 플레이트 '네온 제로'를 출시했다고 1일 밝혔다.

현대카드는 기존 현대카드제로의 화이트 플레이트 대신 개성을 중시하는 MZ세대(밀레니얼+Z세대)의 감성을 네온 컬러에 담아 한정판 플레이트를 제작했다. 네온 라임, 네온 오렌지, 네온 베리 등 총 세 가지 디자인으로 카드 앞면은 네온 컬러로, 테두리와 폰트는 블랙 컬러로 구성했다. 카드 패키지 또한 네온 컬러로 제공되며 스티커 등 추가 굿즈도 증정된다.

이번 한정판 플레이트는 12월 1일부터 플레이트 물량 소진 시까지 선착순으로 신청 가능하다. 현대카드 애플리케이션(앱)이나 홈페이지에서 카드를 신청할 시 디즈니+ 1개월 구독권도 무료로 제공받을 수 있다.

한편, 2011년 출시된 현대카드ZERO는 국내 최초로 실적 조건과 한도 없는 혜택을 제공해 스테디셀러로 자리 잡았다. 지난해 5월 비대면 트렌드에 맞춰 온라인 혜택을 업그레이드해 출시한 현대카드제로 에디션2도 현재까지 54만장이 발급됐다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr