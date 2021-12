LG유플러스, 'U+5G 스마트항만' 5G MEC 과기정통부 장관 표창 수상

[아시아경제 구은모 기자] LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 13,350 전일대비 200 등락률 -1.48% 거래량 845,551 전일가 13,550 2021.12.01 12:21 장중(20분지연) 관련기사 “선생님과 아이 양방향 화상 교육” LGU+ 아이들나라, 호두랩스와 사업 제휴황현식號 LG유플, 소규모 조직개편…컨슈머부문, 4개 그룹 세분화[클릭 e종목]"LG유플러스, 비통신 분야 성장 전략 투자자 공감 필요" close 는 ‘U+5G 스마트항만’이 과학기술정보통신부와 한국지능정보사회진흥원(NIA)이 주관하는 ‘MEC 기반 5G+ 성과공유회’에서 장관 표창을 수상했다고 1일 밝혔다.

LG유플러스는 2019년 세계 최초 5G 상용화 이후 NIA가 전담하는 ‘5G 융합서비스 발굴 및 공공선도 적용’ 사업을 통해 5G와 MEC를 기반으로 안전성과 생산성을 모두 확보할 수 있는 U+5G 스마트항만 솔루션을 만들어왔다. 특히 5G 원격제어 크레인을 비롯한 다양한 항만 자동화 솔루션을 부산항 신선대부두, 여수광양항 서부컨테이너 터미널 등 국내 항만에 성공리에 적용했고, 이 같은 성과가 수상으로 이어졌다.

U+5G 스마트항만 솔루션은 5G를 이용해 항만의 근무환경을 개선하는 야드크레인 원격제어, 물류창고 자동화 지원 등으로 구성된다. 5G 원격제어 크레인은 항만 작업환경을 크게 개선한다. 지금까지는 컨테이너를 옮기기 위해 작업자가 25m 상공에서 아래를 바라보며 장시간 조종해야 했다. 작업자 한 명이 크레인 한 대만을 제어할 수 있고, 조종석의 시야각 제한으로 컨테이너를 3단까지만 쌓을 수 있다는 한계가 있었다. 그러나 5G 크레인 원격제어를 이용하면 작업장에서 떨어진 안전한 사무실에서 작업자가 크레인을 조종할 수 있어 작업환경이 개선되고, 컨테이너를 미리 배치할 수 있다. 컨테이너를 4단 이상 적재하는 등 생산성도 40% 이상 높아지게 된다.

이외에도 컨테이너의 진동을 분석해 고장을 사전에 예측하는 크레인 예지보전 솔루션과 항만에서 운영하는 물류장비인 리치스태커와 야드트랙터의 충돌을 방지하는 솔루션도 이번 과제에 같이 적용된다. 이와 함께 LG유플러스는 부산신항 배후단지 비아이디씨 물류창고에도 3방향 무인지게차와 무인운반차(AGV)를 적용하는 자동화 물류 사업도 진행하고 있다.

이번 행사는 5G B2B 서비스의 필수 인프라인 MEC(Multi-access Edge Computing)를 산업현장에서 활용하는 국내외 우수사례를 공유하고, 5G MEC 기반 ICT 융합서비스의 민간 확산을 촉진하기 위해 마련됐다.

서재용 LG유플러스 스마트팩토리사업담당(상무)은 “국내 항만작업장을 안전하면서도 생산성을 높일 수 있는 U+5G 기반의 항만 솔루션을 이번 수상을 계기로 더욱 발전시켜 5G 스마트인프라 시장에서 제일가는 통신사업자로서의 입지를 다져나가겠다”고 말했다.

