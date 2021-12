"군인공제회, 선진국 투자 늘리겠다"

이상희 군인공제회 CIO

매년 3~5% 해외투자 확대

올해 사상최대 실적예고

리스크 관리로 5년연속 흑자

[아시아경제 임정수 기자, 박소연 기자] "매년 3~5% 정도 해외투자 비중을 늘리고 자산별, 지역별 투자 포트폴리오를 다변화할 계획입니다."

이상희 군인공제회 금융투자부문 이사(CIO)는 최근 서울 강남구 군인공제회 사무실에서 아시아경제와 만나 "공제회 연기금이 우리나라에만 투자하기엔 시장 자체가 좁다"며 "지금은 국내 비중이 높지만 해외 비중을 지속적으로 늘리려고 한다"고 말했다.

군인공제회는 2021년 현재 총 운용자산 약 9조원 중 37%를 해외에 투자하고 있다. 국내주식( 6%), 해외주식(5%), 국내채권(10%), 해외채권(6%), 국내 대체투자(17%), 해외 대체투자(17%), 국내 부동산(30%), 해외부동산(9%) 수준으로 자산배분이 이뤄져 있다.

이상희 CIO는 "앞으로 해외투자 중에서도 선진국 투자 비중을 늘릴 계획"이라며 "데이터센터나 물류센터, 멀티패밀리 등 대체투자 비중을 늘릴 것"이라고 말했다. 기대수익이 다소 떨어지더라도 리스크가 적은 북미, 유럽 지역 등 선진국 지역 위주로 투자를 확대할 계획이다. 중장기적으로는 ESG(환경·사회·지배구조)에 기반한 친환경, 미래 모빌리티, 바이오 분야 등으로 투자 보폭을 넓혀 나갈 방침이다.

군인공제회는 올 상반기에만 1755억원의 당기순이익을 기록, 사상 최대 실적을 예고했다. 이 CIO는 "올해 성과는 역대 최고"라며 "주식시장도 좋았고 과거 우리가 투자한 자산들이 계속 좋은 실적을 내고 있다"고 언급했다. 그는 "투자 프로세스 자체가 촘촘하게 필터링이 되면서 부실이 줄었다"고 덧붙였다. 지난해에도 군인공제회는 금융위기 이후 최고 실적을 냈다. 지난해 당기순이익은 1503억원으로 5년 연속 흑자다.

이 CIO는 "사업부서가 검토를 할 때 리스크관리실, 법무실 차원에서도 리스크를 정밀 점검한다"며 "투자심의위원회에도 외부 전문가가 참여해 100% 무기명 투표로 진행하고 최종적으로 이사회에서 심의를 거쳐 투자가 집행되는 시스템"이라고 설명했다. 그는 "제도가 정착된 2013년 이후 현재까지 손실을 낸 사업은 단 한 건도 없었으며, 최근 5년 연속 흑자 달성을 할 수 있었던 것도 철저한 사업 관리 시스템이 자리 잡았기 때문"이라고 분석했다.

내년 경기전망으로는 "코로나19로 공급망이 문제가 되고 인플레이션 우려가 있지만 길게 간다고 보지는 않는다"며 "오히려 그것보다 기업들의 실적 향상에 방점이 있고 그것이 시장을 주도할 것"이라고 말했다. 그는 "내년부터는 현장 실사 등 꼭 필요한 부분에 대한 적극적인 투자 활동도 진행할 계획"이라고 귀띔했다.

이 CIO는 지난 1989년부터 2014년까지 약 25년간 삼성생명에 몸담으면서 전략투자부장, 주식투자부장, 뉴욕투자법인장 등을 거쳤다. 이후 2014년부터 지난해까지 롯데손해보험 자산운용총괄상무로 근무하다 올해 5월 군인공제회 CIO로 취임했다.

임정수 기자 agrement@asiae.co.kr박소연 기자 muse@asiae.co.kr