경남대 LINC+ 사업단, '제1회 라인 트레이서 로봇 경진대회' 개최

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남대학교 LINC+사업단은 '2021 제1회 라인 트레이서 로봇 경진대회'를 개최했다고 30일 밝혔다.

4차 산업혁명 시대 핵심 기술인 사물인터넷 지식 습득과 물리적 컴퓨팅을 이해하기 위해 마련된 이번 대회에는 다양한 학과로 구성된 재학생 30명, 10개 팀이 참여해 직접 제작한 로봇의 우수한 성능을 뽐냈다.

대회는 서로 다른 코스로 마련된 경기장 1과 경기장 A, B에서 로봇을 출발점에 놓은 뒤 정해진 라인을 따라 목적지에 도착하는 방식으로 진행됐다. 각각 경기장에서 기록된 시간을 취합해 가장 빠르게 도착한 로봇을 1위로 선정했다.

'라인잘타조' 팀(컴퓨터공학부 김주성·구정현·손상권 학생)이 경기장 1 27.26초, 경기장 A, B에서 82초의 성적으로 종합 1위를 기록해 대상을 받았다. 2위에는 '3 대 300 이하 접근금지' 팀이, 3위에는 '투더문' 팀이 각각 기록했다.

전하용 교수는 "이번 대회를 통해 참여 학생들은 사물인터넷에 대한 이해와 문제 해결을 위한 자기 주도 학습 능력을 배양할 수 있었다"고 말했다.

