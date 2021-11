[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 30일 오전 광주광역시 남구 봉선동의 한 아파트에서 배관이 파손돼 차량 20여 대가 침수피해를 입었다.

남부소방서에 따르면 이날 오전 6시25분쯤 해당 아파트에서 지하 2층 저수조(725t) 배관이 파열돼 주차장으로 1m 높이의 물이 들어찼다.

이 사고로 주차장 내 차량 20여대가 침수됐으며 인명피해는 발생하지 않았다.

남부소방서 관계자는 "11시쯤 허리에서 무릎높이까지 수위 감소됐다"며 "배수 작업 완료까지 수시간 소요될 예정"이라고 밝혔다.

소방당국은 소방관 56명과 수중 펌프·발전기 20대 등을 투입해 복구 작업을 하는 한편, 정확한 사고 원인과 피해 규모 등을 조사하고 있다.

