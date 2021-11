“엑스포 성공 개최 응원합니다!” … 경북 영주 풍기인삼농협, 1억원 쾌척

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 경북 영주시 풍기인삼농협이 지난 29일 2022 영주 세계 풍기인삼 엑스포의 성공적인 개최를 바라며 엑스포 조직위원회에 1억원을 전했다.

2022 영주 세계 풍기인삼 엑스포는 ‘인삼, 세계를 품고 미래를 열다!’라는 주제로 9월 30일부터 10월 23일까지 24일간 경북 영주시 풍기인삼문화팝업공원 일원에서 개최된다.

기탁식에는 장욱현 영주시장, 권헌준 풍기인삼농협 조합장, 엑스포 조직위원회 관계자 등이 참여했으며 후원금은 엑스포 행사 운영비 등으로 사용될 예정이다.

풍기인삼농협은 홍삼 제품의 원료인 인삼의 재배부터 수매(收買), 제조, 가공, 유통까지 전 과정을 책임·관리해 소비자의 만족도를 높이고 풍기인삼의 우수성을 전하고 있다.

권헌준 조합장은 “엑스포 개최에 조금이나마 보탬이 되기를 바라며 엑스포 홍보에도 더욱더 힘을 더하겠다”라고 말했다.

장욱현 조직위원회 이사장은 “후원금 기탁으로 엑스포 열기가 한층 고조될 것”이라며 “영주세계풍기인삼엑스포에 대한 관심과 지원도 커져갈 것으로 기대한다”라고 말했다.

이희범 조직위원장은 “행사 추진에 큰 도움이 될 후원금을 엑스포 성공을 위해 소중히 활용할 것”이라고 말했다.

