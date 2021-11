일진머티리얼즈, 1조1500억 투자 유치…“동박 생산능력 20만t 확장”

[아시아경제 이준형 기자] 일진그룹 산하 동박 생산업체 일진머티리얼즈 일진머티리얼즈 020150 | 코스피 증권정보 현재가 140,500 전일대비 1,000 등락률 +0.72% 거래량 514,185 전일가 139,500 2021.11.30 10:09 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-23일[클릭 e종목]일진머티리얼즈, 꾸준한 실적 성장·증설 가속화외국인, 2주 연속 '팔자'…LG화학 가장 많이 순매수 close 가 1조1500억원 규모의 투자를 유치했다. 동박(Copper foil)은 머리카락 15분의1 두께의 얇은 구리막이다. 리튬이온배터리 음극재의 핵심소재로 전기차 한 대에만 약 40kg 동박이 들어간다. 회사는 이번에 조달한 투자금으로 생산설비 증설에 박차를 가한다.

일진머티리얼즈는 약 1조1500억원의 투자금을 조달했다고 30일 밝혔다. 일진머티리얼즈 자회사 IME(lljin Materials Europe)와 IMG(lljin Materials Global)가 스틱인베스트먼트에서 각각 6000억원, 4000억원을 보통주로 유치했다. 일진머티리얼즈는 1500억원 규모의 전환사채를 발행했다.

투자금은 동박 생산설비 확장에 투입된다. 일진머티리얼즈는 이번에 조달한 1조1500억원을 유럽, 미국, 말레이시아 등 해외 공장 증설에 활용한다. 회사는 생산능력을 2025년까지 20만t 이상으로 늘릴 계획이다.

일진머티리얼즈는 현재 국내 2만t, 말레이시아 법인 2만t 등 총 4만t 규모의 생산능력을 확보하고 있다. 올 연말 말레이시아 공장 증설이 완료돼 생산능력은 총 6만톤으로 증가한다.

앞서 일진머티리얼즈는 2019년 스틱인베스트먼트에서 3000억원의 투자를 유치해 말레이시아에 공장 증설·생산을 성공적으로 진행한 바 있다. 또한 투자자들에게도 글로벌 법인 운영 능력을 인정 받았다는 게 회사 설명이다.

일진머티리얼즈는 올 6월 해외 자회사들을 관리하기 위해 IMG를 설립한 후 말레이시아 생산 법인 IMM(lljin Materials Malaysia)을 IMG 자회사로 편입했다. 이어 IMG는 이달 유럽 법인 IME를 자회사로 설립했다. 회사는 향후 공장 증설 일정을 고려해 미국 법인 IMA 설립도 검토하고 있다.

양점식 일진머티리얼즈 대표는 "이번 투자 유치로 해외 공장 증설에 가속도가 붙었다"면서 "반도체 패키지에 사용되는 두께 2㎛ (㎛·미크론) 이하의 초극박 일렉포일과 5세대(5G)용 특수 일렉포일과 차세대 이차전지용 일렉포일 제품인 I2S 등을 생산해 사업구조를 고도화할 계획"이라고 말했다.

이준형 기자 gilson@asiae.co.kr