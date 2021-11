불안한 재택치료 어떻게…집으로 치료키트 배송·하루 2번 의료진 확인

체온 등 상태 전화로 확인

산소포화도 94% 이하땐 입원

동거인 관리할 방법 없어

모니터링 할 의사도 부족

[아시아경제 서소정 기자] "산소포화도가 94% 이하로 내려가면 입원 대상이니 잘 측정하셔야 합니다."

서울 영등포구에 사는 40대 김모씨는 최근 코로나19 확진을 받으면서 재택치료를 시작했다. 김씨는 "다행히 열도 없고 산소포화도도 정상이라 큰 무리 없이 생활하고 있는데 만약 고령인 부모님이 확진돼 재택치료를 하게 되면 대응이 잘될지 마음이 무겁다"고 전했다. 김씨는 "재택치료를 해보니 실제 환자가 급한 일이 생기거나 개인적인 사유로 집 밖을 나가더라도 이를 확인할 길이 없다"면서 "동거인에 대한 관리가 세심히 이뤄지지 않는다면 자칫 감염이 확산될 수 있을 것도 같다"고 지적했다.

◆산소포화도 94% 이하면 입원= 코로나19 확진 판정을 받으면 지방자치단체 산하에 마련된 재택치료전담반에서 산소포화도 측정기와 체온계, 해열제, 소독제 등이 들어있는 재택치료키트를 받게 된다. 생활수칙과 응급 시 비상 연락망, 자가격리 모바일 애플리케이션(앱) 설치 방법 등도 안내받는다. 특히 확진자가 신경을 쓰는 부분은 산소포화도와 체온 측정이다. 키트에 포함된 산소포화도 측정기는 손가락에 끼워 사용하며, 산소포화도가 94% 이하로 내려가면 입원 대상으로 본다.

이승찬 서울시 감염병관리과 팀장은 "산소포화도는 보통 99%로 나오고 95%부터는 경계해야 한다"며 "상태가 위험하면 갑자기 떨어질 수 있기 때문"이라고 설명했다. 산소포화도 측정은 크게 어렵지 않지만, 측정이 어려운 환자들은 영상으로 사용법을 숙지하기도 한다.

의료진은 오전·오후 등 하루 두 번 환자의 건강상태를 모니터링한다. 체온과 산소포화도, 기타 증상 등 환자 상태를 전화로 확인하는데 환자의 요청이 있으면 24시간 비대면 진료가 가능하다. 기타 약물이 필요한 경우에는 처방전을 발급하고 있다. 정부는 응급상황 시 신속한 대응을 위해 24시간 상담, 진료가 가능한 핫라인을 구축하고, 이송의료기관을 사전에 지정해 기관당 응급전원용 병상을 1개 이상씩 상시로 확보하도록 할 계획이다.

◆위중증 661명 또 최다= 정부가 모든 코로나19 확진자는 필요한 경우에만 입원치료를 할 수 있도록 의료체계 전환에 나서면서 의료계의 우려는 커지고 있다. 30일 위중증 환자가 661명으로 역대 최대치를 찍은 데다 환자의 상태를 모니터링할 수 있는 의료진이 턱없이 부족한 상황에서 재택치료 전면 전환은 향후 더 큰 유행을 부를 수 있다는 지적이다.

한림대 강남성심병원 재택치료관리팀장인 이재갑 감염내과 교수는 "감염내과 전문의 4명, 소아청소년과 전문의 1명, 간호사 4명 등 의료진 9명으로 구성된 재택치료관리팀을 운영하는데 하루 100명 정도의 환자를 모니터링하고 있다"며 "최근 환자가 급증하면서 의료진의 손이 부족한 상황"이라고 알렸다.

특히 70대 이상의 고령층도 보호자가 있으면 재택치료가 가능한 현 기준을 강화해야 한다는 전문가들의 지적이 잇따르고 있다. 엄중식 가천대 길병원 감염내과 교수는 "70대 이상 고령층의 경우 증상 발현·진단 5~7일 이내 중증으로 진행하는 분들이 있다"며 "초기 입원해 항체치료제 등을 투여받으면 조기 퇴원이 가능하지만 상황이 위중해져 입원을 하면 입원시기가 길어질 수밖에 없고 병상 부족을 초래한다"고 밝혔다.

동거인 등 공동격리자의 관리도 과제다. 동거인의 경우 전담공무원에게 사전신고해 자가격리 앱을 통한 이탈 등을 확인하고 있다. 천은미 이대목동병원 교수는 "재택치료자 동거인 관리의 경우 개인의 양심에 맡기는 것만으로는 한계가 있다"며 "아파트 등 공동주거 형태가 많은 특성상 감염 재확산 우려가 있다"고 말했다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr