빕스, 프리미어 매장 확대…서울 반포역점·대구 수성교점 열어

[아시아경제 문혜원 기자]CJ푸드빌이 운영하는 빕스는 ‘서울 반포역점’과 ‘대구 수성교점’을 프리미어 매장으로 리뉴얼 오픈했다고 30일 밝혔다.

빕스 프리미어는 프리미엄 요소를 극대화해 고품격 다이닝 서비스를 제공하는 특화 매장이다. 빕스는 2019년부터 1호점인 ‘등촌점’을 프리미어 타입으로 리뉴얼한 뒤 성공 가능성을 확인하고 주요 거점으로 매장을 늘려왔다. 목동의 랜드마크인 41타워에 입점한 ‘목동41타워점’을 비롯해 광주 ‘광천점’, 안양 ‘비산점’, 인천 ‘예술회관점’은 패밀리 레스토랑을 넘어 지역의 상징적인 공간으로 자리잡았다.

서울 반포역점은 서울 지하철 7호선 역세권에 위치해 높은 접근성을 자랑한다. 평일 디너 타임과 주말에는 와인과 생맥주를 무제한으로 제공해 대중교통을 이용하는 고객은 부담 없이 주류를 즐길 수 있다.

대구 수성교점은 228석 규모로 100대 이상의 주차 공간을 갖춘 단독 매장이다. 대구 수성구에는 대형 아파트 단지를 중심으로 백화점과 대학교 등이 위치해 가족 단위는 물론 20~30대 젊은 층 고객들도 많이 찾을 것으로 기대하고 있다.

빕스 프리미어는 엄선된 재료로 섬세하게 만든 메뉴와 품격 있는 분위기로 특별한 다이닝 경험을 제공한다. 프리미엄 스테이크는 훌륭한 마블링을 자랑하는 고기에 나무 숯의 훈연 향을 덧입혀 최상의 풍미를 낸다. 우드파이어 그릴에서 불 맛을 입힌 바비큐 메뉴와 각종 가니쉬, 즉석에서 스팀으로 조리하는 해산물까지 다채로운 메뉴를 만나볼 수 있다.

전문성을 강화한 ‘프리미엄 샤퀴테리존’에서는 취향대로 골라 마실 수 있는 와인 4종과 생맥주, 무알코올 특별 음료를 무제한으로 제공한다. 샤퀴테리는 염장, 훈연, 건조 등 조리 과정을 거친 육가공품을 뜻한다.

두 매장에는 고급 호텔을 연상시키는 인테리어를 적용했다. 창문으로 탁 트인 뷰를 감상하며 식사할 수 있는 윈도 뷰 프라이빗 2인 특화 좌석이 별도로 마련돼 있다. 반포역점에는 프라이빗하게 즐기기 좋은 아치월 기차부스석과 모임 수요가 많은 매장 특성을 반영해 세미오픈룸을 새롭게 선보였다.

