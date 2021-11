[아시아경제 배경환 기자] 차관급인 법원공무원교육원장에 문대영 법원행정처 재판사무국장이 임명됐다.

29일 대법원은 내년 1월1일자로 문 재판사무국장을 법원공무원교육원장에 임명한다고 밝혔다.

문 신임 원장은 강원 출생으로 한양대 법학과를 졸업했으며 1992년 법원행정고등고시에 합격한 후 28년간 법원 공무원으로 근무해왔다. 법원 내부에서는 청렴하고 온화한 성품으로 공사구별이 분명하며 공정한 업무처리로 재판사무, 등기업무 및 사법행정 분야 발전에 기여했다는 평가를 받는다

한편 법원공무원교육원은 판사를 제외한 법원공무원 1만5000여명의 이론과 실무교육을 담당하는 교육기관이다.

배경환 기자 khbae@asiae.co.kr