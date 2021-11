황운하 "尹 지지자 대부분 저학력·빈곤·고령층"…'막말 논란' 일자 삭제

황운하 "부적절한 부분 삭제…사과 말씀 드린다"

[아시아경제 임주형 기자] 황운하 더불어민주당 의원이 윤석열 국민의힘 대선 후보 지지자들을 향해 "대부분 저학력, 빈곤층, 고령층"이라고 주장했다가 유권자 비하 논란이 일자 글을 삭제하고 사과했다.

황 의원은 29일 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "밤늦게 올린 제 글을 아침에 일어나 다시 읽어보는 과정에서 일부 부적절한 부분이 있어 수정한 바 있다"며 "초고의 글이 퇴고 과정에서 수정된 것이지만, 그럼에도 밤 사이에 그 내용을 보신 분들이 마음의 불편을 겪으셨다면 진심으로 사과 말씀을 드린다"라고 고개를 숙였다.

앞서 황 의원은 전날(28일) 페이스북에 "윤석열 지지자들은 1% 안팎의 기득권 계층을 제외하고는 대부분 저학력, 빈곤층, 그리고 고령층"이라고 주장했다가 논란이 일은 바 있다.

이날 그는 "수구 언론의 거짓과 선동이 강력한 효과를 발휘한다"면서 "(윤석열 후보는) 본인도 무슨 의미인지 모른 채 잠꼬대처럼 '압도적 정권교체'란 말만 반복한다"라며 이같이 말했다.

이어 "혐오와 증오를 부추기면 대통령이 될 수 있다는 무지몽매한 탐욕만이 엿보일 뿐"이라고 덧붙였다.

또 "철학도 비전도 없이 연일 무지와 무능만이 드러나는 사람이 그 대안이 된다면 역사와 후손들에게 죄를 짓는 일일 것"이라며 "군부독재에 무소불위 검찰 권력이 덧붙여지는 최악의 상황"이라고 주장하기도 했다.

그러나 글을 본 일부 누리꾼들은 유권자에 대한 비하라며 황 의원을 비판하고 나섰다.

특히 '저학력, 빈곤층, 고령층' 표현에 대해서는 "저학력이나 빈곤층이 죄라는 건가", "말 함부로 하는 게 아니다", "선민사상 제대로 표현하신다" 등 질타가 쏟아졌다.

논란이 커진 가운데, 황 의원은 문제가 된 표현을 삭제했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr