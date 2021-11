제2금융권, 내년 가계대출 증가율 목표치 하향 전망

[아시아경제 성기호 기자] 금융당국이 가계대출 풍선효과를 막기 위해 저축은행과 보험사, 카드사 등 제2금융권에 대한 내년도 가계대출 증가율 목표치를 올해보다 하향 조정할 것으로 보인다.

28일 금융권에 따르면 금융감독원은 최근 제2금융권에 내년 가계대출 총량 증가율 가이드라인을 제시하며 이달 말부터 다음 달 초까지 내년도 관리 목표를 제출하라고 요구한 것으로 알려졌다.

이와 함께 금융사별 업권 특성·규모 등에 따라 내년 증가율 가이드라인을 차등적으로 제시한 것으로 전해졌다.

상호금융권의 올해 증가율 목표치는 4.1%였으나 내년에는 이보다 낮아질 것이라는 전망이 나온다. 저축은행은 올해 21.1%였지만 사별로 10.8∼14.8% 증가율을 제시받은 것으로 알려졌다.

해당 업권은 이같은 목표를 받아들이기 어렵다는 분위기다. 은행권보다 목표치 감소 폭이 크고, 중금리 대출이 총량 규제에 포함됐기 때문이다.

보험업계는 올해와 비슷한 수준인 4%대 초반을 제시받은 것으로 알려졌다. 신용카드사 등 여신업계와도 올해의 목표와 비슷한 증가율 6∼7%를 기준으로 논의가 이뤄지고 있는 상황이다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr