美뉴욕주 다음달 3일부터 비상사태…오미크론 확산 위험 대비

[아시아경제 박병희 기자] 미국 뉴욕주는 27일(현지시간) 코로나19 오미크론 변이가 확산할 가능성에 대비해 비상사태를 선포했다. 오미크론 변이와 관련해 미국에서 비상사태를 선포한 주는 뉴욕주가 처음이다.

이번 비상사태는 다음달 3일부터 발효돼 최소 내년 1월15일까지 시행될 예정이다. 이번 비상사태는 코로나19 감염자 치료에 의료 자원을 집중하기 위한 조치다. 남은 병상이 10% 미만이거나 주정부가 따로 지정한 뉴욕주 병원들은 비응급, 비필수 환자들을 거부할 수 있게 된다.

캐시 호컬 뉴욕 주지사는 "다가오는 올겨울 감염자가 증가할 것이라는 경고성 신호가 계속 목격되고 있다"면서 "새 오미크론 변이가 아직 뉴욕주에서는 발견되지 않았지만, 그것은 오고 있다"고 말했다.

미국은 연방정부 차원에서 오는 29일부터 오미크론 변이가 발생한 남아공과 보츠와나, 짐바브웨 등 아프리카 8개국에 대해 여행금지를 권고했다.

세계보건기구(WHO)가 '우려 변이'로 지정한 오미크론 변이는 기존의 다른 변이 바이러스보다 전염력이 강한 것으로 평가된다.

백악관 최고 의학 자문역인 앤서니 파우치 국립알레르기·전염병연구소(NIAID) 소장은 이날 NBC방송에 출연해 '미국에 이미 오미크론이 상륙했을 수 있느냐'는 질문에 "그렇다고 해도 놀라지 않을 것"이라고 말했다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr