[아시아경제 유현석 기자]이달(12월) 첫째 주에는 마니커가 유상증자를 진행한다.

◆ 마니커 =마니커는 주주배정후 실권주 일반공모 방식의 유상증자를 실시한다. 다음달 2일 우리사주조합 청약을, 같은날부터 3일까지 구주주를 대상으로 청약을 진행한다. 이어 7일부터 8일까지 일반공모를 실시한다.

오는 30일 확정 발행가액이 공고될 예정이다. 1차 발행가액은 1420원으로 총 2382만주를 발행해 338억원을 조달할 예정이다. 단기차입금 상환에 300억원을 투입한다. 또 사육비 등 지급 등을 위한 운영자금에 38억원을 사용할 예정이다.

마니커는 계육제품의 생산 및 판매 사업을 주요 사업으로 영위하고 있다. 지난 3분기 연결기준 누적 매출액은 1854억원에 영업손실 95억원을 기록했다. 전년 동기 대비 적자폭은 감소했으며 매출액은 15.6% 증가했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr