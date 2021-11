[아시아경제 이정윤 기자] 서울 강동구의 한 아파트에서 바지와 속옷을 내린 채 새벽 배송을 하던 남성이 경찰에 붙잡혔다.

26일 경찰에 따르면 서울 강동경찰서는 공연음란 혐의로 A씨를 입건해 조사 중이다.

A씨는 강동구의 한 아파트에서 바지와 속옷을 내린 채 배송 물품을 들고 돌아다닌 혐의를 받는다. 당시 A씨는 폐쇄회로(CC)TV가 있는 것을 발견하고 다시 옷을 입은 것으로 전해졌다.

A씨를 직접 목격한 사람은 없었으나 아파트관리사무소가 A씨의 행적을 확인하고 경찰에 신고했다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr