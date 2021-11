[아시아경제 온라인이슈팀] 그룹 티아라 멤버 효민이 무대 뒤 모습을 공개했다.

25일 효민은 자신의 인스타그램에 "B.A.C.K.S.T.A.G.E."라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 속 효민은 반짝이는 핑크색 원피스를 입고 몸매가 돋보이는 포즈를 취하고 있다.

2009년 걸그룹 티아라로 데뷔한 효민은 최근 신곡 '티키타카'로 활동 중이다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr