[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 한국수력원자력 새울원자력본부는 26일 어려운 이웃에게 울주 명품 쌀 10kg 250포대를 전달했다.

새울원자력본부에서 준비한 쌀은 서생지역의 어려운 가정 250세대에 전달됐다.

이상민 새울원자력본부장은 “이웃에게 실질적인 도움이 되는 다양한 지원으로 나눔을 실천하는 새울본부가 되겠다”고 말했다.

