국내 4대은행 예·적금 금리 일제히 인상…최고 0.4%P ↑

인상 폭 최고 0.40%P

기준금리 인상분 0.25%P 보다 더 많이 올려

[아시아경제 박선미 기자]KB국민·신한·하나·우리 등 4대 시중은행이 한국은행 기준금리 인상에 따라 예·적금 금리를 즉각적으로 올렸다. 통상 기준금리 인상 이후 일주일 내에 적용한 것에 비해면 이례적으로 빠른 반영이다. 인상 폭도 최고 0.4%포인트로 기준금리 인상분 0.25%포인트 보다 더 크게 적용했다. 예·적금 금리와 대출 금리의 차이가 크다는 사회적 비판을 의식한 것으로 해석된다.

27일 금융권에 따르면 신한은행은 오는 29일부터 정기예금 및 적립식예금 36종의 금리를 최대 0.40%포인트 인상한다. 이번 금리인상으로 대표 주력상품인 안녕, 반가워 적금은 1년 만기 최고 연 4.2%로, 신한 알.쏠 적금은 1년 만기 최고 연 2.6%로 적용 금리가 인상된다.

또한 1년 만기 디딤씨앗적립예금은 금리가 0.4%포인트 인상돼 연 2.05%로 변경되며, 3년 만기 미래설계크레바스 연금예금은 0.3%포인트 오른 연 1.85%로 금리가 적용된다.

신한은행 관계자는 “최근 시장금리 상승 및 한국은행 기준금리 인상에 맞춰 고객들의 예적금 금리도 인상하게 됐다“며 “12월초 연 1.8% 금리의 ESG관련 정기예금(1년제) 신상품도 출시할 예정이다”고 전했다.

KB국민은행도 29일부터 정기예금 및 시장성예금 17종, KB두근두근여행적금 등 적립식예금 26종의 금리를 최고 0.40%포인트 인상한다.

비대면 전용상품인 KB반려행복적금의 경우 3년만기 기준 최고금리가 연 3.10%로 변경되며, KB더블모아 예금은 1년 기준 최고 연 1.80%로 변경된다. 특히 KB국민은행은 코로나 극복의지를 담아 소상공인 관련 우대 상품인 KB가맹점우대적금 및 사업자우대적금의 금리를 최고 0.40%포인트 인상한다.

이에 따라 3년 만기 KB가맹점우대적금의 경우 최고금리가 종전 연 2.10%에서 연 2.50%로, 사업자우대적금은 종전 연 2.45%에서 연 2.85%로 올라간다. 또한 ESG 특화 상품인 KB그린웨이브1.5℃ 정기예금의 금리도 0.30%포인트 인상해 1년 기준 최고 연 1.7%로 적용된다.

앞서 우리은행과 하나은행도 예적금 금리를 최고 0.40%포인트 인상했다. 하나은행은 지난 26일부터 주거래 하나 월복리 적금 등 적립식예금 5종에 대한 금리를 0.25~0.40%포인트 인상했다. 29일부터는 도전 365적금 등 적립식예금 7종과 369정기예금 등 정기예금 6종에 대한 금리도 0.25%포인트 올린다.

우리은행도 26일부터 예적금 금리를 최고 0.40%포인트 인상했다. 19개 정기예금과 28개 적금 상품의 금리가 모두 상승했다. 판매 중인 대부분의 예적금 상품은 0.20~0.40%포인트, 입출식 상품도 0.10~0.15%포인트 금리가 올랐다.

큰 폭 인상 왜?

금융당국이 은행권의 벌어진 예대금리차를 예의주시하고 있는 것이 은행권의 수신금리 인상폭 결정에 영향을 준 것으로 풀이된다. 정은보 금융감독원장은 지난 23일 기자들에게 은행권의 여수신상품 금리 결정에 개입은 하지는 않겠지만 벌어진 예대금리차를 예의주시하며 그 원인에 대해 살펴보고 있다고 밝혔다.

금감원은 앞서 은행권 부행장들을 소집해 금리 산정 체계 점검에 들어간 상태다. 금감원은 은행들이 예적금 상품을 팔때 최고금리를 지나치게 강조하고 있는데 반해 실제 받는 금리는 이에 미치지 못하고 있다며 최근 우대금리를 주는 예적금 상품 판매와 관련해 소비자경보 ‘주의’를 발령하기도 했다.

은행들은 예·적금 특판 상품 판매시 핵심설명서에 최고금리를 기재해 높은 금리를 홍보했지만 만기도래 고객에게 지급된 금리는 최고금리의 78%(만기도래 21개 상품 평균)수준에 불과하다. 은행들이 최고금리(기본금리+우대금리) 적용을 위해 오픈뱅킹 등록, 제휴상품 이용실적 달성, 연금이체 실적 등 복잡하고 달성이 어려운 우대금리 지급 조건 충족을 요구하고 있다는 점이 그 배경으로 지적됐다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr