한은 29일 금융맵 개시…은행ATM기 위치 실시간으로 확인한다

은행ATM기 위치 앱 통해 확인

수수료, 폐쇄 정보, 장애인 지원 기능도 포함

[아시아경제 장세희 기자]한국은행은 오는 29일부터 현금자동입출금기(ATM), 운영시간 등을 스마트폰으로 간편하게 확인할 수 있는 금융맵(금융대동여지도) 서비스를 개시한다고 28일 밝혔다.

'금융맵'은 은행, 우체국, 저축은행, 상호금융, 증권사, 자동화기기 사업자 등 범금융권 ATM 지점 관련 최신 정보를 통합 제공하기 위해 만든 것이라고 한은은 설명했다.

이 앱은 위치, 운영시간 등 기본 정보 외에도 제공 서비스, 수수료, 폐쇄 정보, 장애인 지원 기능 등의 다양한 정보를 제공한다.

또 특정 조건을 입력해 이에 부합하는 ATM과 지점을 찾을 수도 있다. 예를 들어 '휠체어를 타고 방문할 수 있는 가까운 ATM 검색', '기존 방문 은행 지점의 폐쇄 예정일' 등을 검색할 수 있다.

앱은 금융결제원에서 제공 중인 기존 '어카운트인포 앱'이나 '모바일 현금카드 앱'을 다운로드 받아 이용할 수 있다.

한은은 "한은과 금융위원회는 금융소비자의 현금 이용 편의성 및 금융 접근성 제고 등 금융포용 확대를 위해 금융권과 함께 노력해 나갈 계획"이라고 덧붙였다.

