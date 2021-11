[㈜LS]

◇ 회장 선임

▲ 구자은 회장

◇ CEO 선임

▲ 명노현 사장

◇ 신규 이사 선임

▲ 장원경 ▲ 팽수만 ▲ 이태호

[LS전선]

◇ CEO 선임

▲ 구본규 부사장

◇ 부사장 승진

▲ 김형원 에너지·시공사업본부장

◇ 전무 승진

▲ 이상호

◇ 상무 승진

▲ 김종필 ▲ 김기수 ▲ 김병옥 ▲ 고의곤

◇ 신규 이사 선임

▲ 홍성수 ▲ 김진구 ▲ 강병윤 ▲ 박승기 ▲ 김상겸 ▲ 김진용 ▲ 양견웅

[LS일렉트릭]

◇ 외부 영입(사장)

▲ 김종우 사장 글로벌/SE CIC COO

◇ 부사장 승진

▲ 권봉현

◇ 상무 승진

▲ 황원일 ▲ 박석원 ▲ 김병균 ▲ 김유종 ▲ 조욱동 ▲ 채대석

◇ 신규 이사 선임

▲ 이진호 ▲ 권순창 ▲ 김순우 ▲ 윤원호 ▲ 구병수 ▲ 최종섭

◇ 전입

▲ 김원일 부사장 ▲ 이유미 상무

[LS Nikko동제련]

◇ 전무 승진

▲ 박성실 ▲ 구본권

◇ 상무 승진

▲ 최태선

◇ 신규 이사 선임

▲ 오창호 ▲ 한동훈 ▲ 이승곤

◇ 전입

▲ 백진수 전무

[LS엠트론]

◇ CEO 선임

▲ 신재호 부사장

◇ 전무 승진

▲ 박찬성

◇ 신규 이사 선임

▲ 현재남 ▲ 최영철 ▲ 송인덕

[E1]

◇ 전무 승진

▲ 천정식

◇ 상무 승진

▲ 김상무 김상훈

[예스코홀딩스]

◇ 상무 승진

▲ 최세영

[LS빌드윈]

◇ CEO 선임

▲ 김재명 이사

[G&P]

◇ CEO 선임

▲ 손민 이사

[지엘마린]

◇ CEO 선임

▲ 김낙영 이사

[LS머트리얼즈]

◇ 신규 이사 선임

▲ 이희영

[LS메탈]

◇ CEO 선임

▲ 문명주 전무

◇ 신규 이사 선임

▲ 오창호

[LS ITC]

◇ CEO 선임

▲ 조의제 전무

[GRM]

◇ CEO 선임

▲ 정경수 상무

이혜영 기자 hey@asiae.co.kr