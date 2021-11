한국투자증권, 범죄피해 아동 지원 후원금 전달

[아시아경제 황준호 기자] 한국금융지주 한국금융지주 071050 | 코스피 증권정보 현재가 82,000 전일대비 1,000 등락률 -1.20% 거래량 80,109 전일가 83,000 2021.11.26 11:58 장중(20분지연) 관련기사 거래대금 쪼그라든 증권株 …"배당·실적 매력 높은 종목으로 접근"한국투자증권, 마이데이터 기능적합성 심사 통과심상치 않은 내년 '증권업' 전망 close 자회사 한국투자증권은 26일 전국 경찰청과 초록우산어린이재단과 연계 '범죄피해가정 아동 지원'을 위한 후원금을 전달했다.

한국투자증권은 코로나19 장기화로 복지 사각지대가 급증했던 지난해부터 범죄 피해 가정과 아동 후원에 적극 나서고 있다. 이날 전달한 후원금 5000만원은 갑작스런 범죄 피해로 어려움을 겪고 있는 아이들에게 긴급 생활비와 의료비, 생필품 등을 지원하는데 쓰여진다.

정일문 사장은 "피해 아동 보호와 지원을 위해 임직원과 회사가 함께 조성한 매칭그랜트 기금으로 후원금을 마련했다"며 "앞으로도 힘들고 어려운 시간을 견디고 있는 우리 아이들이 하루 빨리 일상을 회복하고 건강하게 성장할 수 있도록 끊임없는 관심과 노력을 기울이겠다"고 말했다.

한편 한국투자증권은 어린이들의 소중한 꿈을 지키고 밝은 내일을 응원하고자 저소득층 자녀 대상 재능후원 프로젝트 '꿈을 꾸는 아이들', '전국 어린이 Dream 백일장', 소아암 어린이를 위한 '히크만 주머니 만들기' 등을 진행하고 있다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr