박형준 부산시장도 ‘부스터샷’, 백신 추가접종 시민참여 권해

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 박형준 부산시장이 지난 25일 강서구의 한 병원에서 코로나19 백신 추가접종을 받았다.

전국적으로 하루 확진자가 4000명을 넘나들고 위중증 환자도 500명에 달하는 등 코로나19 감염 확산세가 커진 데 따른 추가 접종을 권하기 위해서이다.

정부에서는 60세 이상 고령자의 감염과 감염 취약 시설 내 집단감염을 예방하기 위해 백신 추가접종을 강력하게 권고하고 있다.

백신 미접종과 돌파 감염으로 인한 지역 내 확진자가 증가하는 상황에서 박형준 시장도 추가접종에 나선 것이다.

부산지역의 인구 대비 백신 1차 접종률은 80.8%이며 접종 완료율은 77.7%로 백신접종이 원만하게 이뤄지는 추세이다.

추가 접종률은 인구 대비 4%에 불과해 접종 완료자 대비 추가 접종률도 5.2%로 다소 저조한 실정이다.

박형준 부산시장은 “시민들도 적극적으로 추가접종에 참여해주길 바란다”고 말했다.

부산시는 안전하고 준비된 단계적 일상 회복을 위해 대상자별 맞춤형 안내와 핀셋 지원을 비롯한 접종 안내방송, 라디오 광고 노래 송출로 시민의 예방접종 참여를 독려하고 있다.

영남취재본부 황두열 수습기자 bsb03296@asiae.co.kr