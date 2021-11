尹 "홍준표 2030 인기, 귀엽고 화끈해서"…洪 "버릇없다"

尹 "홍 선배에게 좀 죄송한 말일 수도 있지만 굉장히 귀여운 데가 있다"

[아시아경제 김소영 기자] 윤석열 국민의힘 대선 후보가 '홍준표 의원이 2030에게 인기 있는 이유'에 대해 "귀엽고 화끈한 모습"이라고 언급한 데 대해 홍 의원이 "버릇없다"며 불쾌감을 드러냈다.

윤 후보는 25일 서울대학교에서 열린 국민의힘 서울캠퍼스 개강총회에 참석해 '경선에서 홍 의원이 2030에게 인기가 많았는데 그 이유를 뭐라고 보느냐'는 질문을 받았다.

그는 "기자분들에게 그 질문을 계속 받는데 아직까지 잘 모르겠다"면서도 "홍 선배에게 좀 죄송한 말일 수도 있지만 토론할 때 보면 공격적으로 하셔도 보면 굉장히 귀여운 데가 있다"고 말했다.

이어 "전 그게 젊은 세대에게 매력이 아니었다 한다. 또 화끈하게 치고 나가는 모습 이런 것들이 답답함을 느끼는 청년세대에게 탁 트이는 기분을 주지 않았을까 생각한다"고 밝혔다.

이날 홍 의원이 만든 온라인 커뮤니티 플랫폼 '청년의꿈'의 '청문홍답'(청년의 고민에 홍준표가 답하다)코너에는 이 같은 윤 후보의 발언과 관련된 질문이 게시됐다.

작성자는 "윤 후보가 2030의 홍 의원 지지 이유가 '귀엽고 화끈해서'라고 한다. 이 점에 대해서 어떻게 생각하시는지 묻고 싶다"고 질문했다.

그러자 홍 의원은 "버릇없다"라는 짧은 답변을 남기며 불편한 심기를 내비쳤다.

