현대차 아이오닉5, 자동차 왕국 독일서 '2022 올해의 차' 선정

콤팩트·프리미엄·럭셔리·퍼포먼스 부문 제치고 '뉴 에너지' 부문 아이오닉 5 선정

"전기차가 주도하는 유럽 자동차 시장 변화 반영한 것"

[아시아경제 유제훈 기자] 현대자동차의 첫 전용 전기차 아이오닉 5가 자동차의 본고장인 독일에서 '올해의 차'에 선정됐다.

현대차는 아이오닉 5가 여러 경쟁 차종을 제치고 '2022 독일 올해의 차(German Car of The Year)'로 최종 선정됐다고 26일 밝혔다.

독일 올해의 차는 독일에서 활동하는 자동차 전문 기자단으로 구성된 지코티(GCOTY) 심사위원이 심사해 선정하며, 실용성, 주행 성능, 혁신성, 시장 적합도 등을 기반으로 실차 테스트와 면밀한 분석 과정을 거친다.

올해엔 독일에서 출시된 신차 총 45개 차종을 대상으로 평가가 진행됐으며 이 가운데 5개 부문에서 선정된 후보 차종을 제치고 아이오닉 5가 최종 선정됐다. 최종 후보에 오른 5개 차종은 컴팩트 부문(구매가 최대 2만5000유로 미만) 부문 푸조 308, 프리미엄 부문(구매가 최대 5만유로 미만) 기아 EV6, 럭셔리 부문(구매가 5만유로 이상) 아우디 이트론 GT, 뉴 에너지 부문(전기차·수소전기차 등) 현대차 아이오닉 5, 퍼포먼스 부문 (고성능 차량) 포르쉐 911 GT3다.

자동차의 본고장으로 불리는 독일에서 뉴에너지 부분의 아이오닉 5가 콤팩트, 프리미엄, 럭셔리, 퍼포먼스 부문의 후보 차종을 제치고 올해의 차로 선정된 것은 전기차가 주도하는 유럽 자동차 시장의 변화를 반영한 것으로 풀이된다.

마이클 콜 현대차 유럽법인장 사장은 "경쟁이 극심한 유럽 전기차 시장에서 이뤄낸 이번 아이오닉 5의 수상은 현대차의 전기차가 유럽 자동차 시장 내 경쟁모델 사이에서 우수한 상품성과 기술력을 갖춘 제품임을 입증한 것"이라며 "특히 유럽 소비자들이 순수 전기차를 선호하고 있음을 보여준다"고 말했다.

젠스 마이너스 독일 올해의 차 심사위원은 "아이오닉 5는 유니크한 디자인, 에너지 효율성, 주행의 즐거움 등 모든 평가 기준에서 평균 이상의 높은 점수를 획득할 만큼 우수한 상품성을 갖췄다"면서 "특히 아이오닉 5의 순수 전기차 운영 콘셉트와 배터리 기술은 획기적이며, 아이오닉 5가 독일 올해의 차로 선정된 것은 글로벌 시장에서 최고의 전기차로써 선두권에 올랐음을 증명한다"고 전했다.

한편 아이오닉 5는 출시 6개월만에 독일 올해의 차로 선정되는 등 전 세계적인 호평을 받고 있다. 이외에도 아이오닉 5는 영국 자동차 전문매체인 오토 익스프레스의 뉴 카 어워드에서 '2021 올해의 차', '중형 업무용 차', '프리미엄 전기차' 등 3개 부문을 휩쓸었으며, 영국 탑기어의 일렉트릭 어워드, 카 디자인 리뷰 및 IDEA 디자인 어워드에서 다양한 상을 수상하기도 했다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr