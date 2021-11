정은보 금감원장, 재산 64억원 신고

[아시아경제 박선미 기자] 정은보 금융감독원장이 서울 서초구 단독주택 등 재산 64억원을 신고했다.

정부공직자윤리위원회가 26일 관보에 게재한 11월 수시 재산공개 대상자 59명의 재산등록사항에 따르면 정 금감원장은 토지, 주택, 예금 등 재산으로 64억6886만원을 신고했다.

배우자와 함께 소유하고 있는 서울 방배동 단독주택은 40억6200만원으로, 정 원장 본인이 소유한 경상북도 청송군 토지는 20억9855만원으로 신고됐다. 본인과 배우자·장남·장녀가 보유한 예금은 19억4700만원이었다. 이외에 배우자 명의 자동차 5000만원, 본인 명의 채권 2억원도 신고됐다.

이번에 재산 공개 대상이 된 이들은 지난 8월 2일부터 9월 1일까지 임용되거나 퇴직한 고위공직자다. 정 원장은 이번 재산공개 대상자 중 3번째로 재산이 많았다. 김대진 한국예술종합학교 총장이 158억 9433만원을 신고해 가장 많았고 이원희 교육부 한경대학교 부총장 98억6907만원이 그 뒤를 이었다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr