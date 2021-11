‘코로나’ 2년차, 옆구리살 접힌다면? … 비만학회 ‘확찐자’ 주의보, “코로나 후 체중 3㎏ 늘어”

신체활동 줄며 체지방 증가와 비만 확률 증가



적절한 운동과 식생활 개선 필요

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 먹는 양은 비슷한데 외부 활동이 줄어들고 운동부족으로 갑자기 살이 찌는 경우가 많아졌다. 코로나19 장기화가 가져온 생활 패턴이다.

외출을 자제하고 배달앱을 이용해 식사를 해결하는 날이 잦아진 것이다.

사회적 거리두기 유지나 실내체육시설의 백신 패스 적용 등으로 불가피하게 운동을 못 하는 경우도 생겼다.

최근 24절기 중 하나인 소설(小雪)을 지나 본격적인 겨울로 들어서니 추위에 활동량이 더 줄어들어 ‘확찐자’가 되기 쉽다.

‘확찐자’란 코로나19 감염 우려로 실내에서 생활하는 시간이 늘어나고 외부 활동이 감소해 단기간에 살이 ‘확 찐 사람’을 의미하는 신조어다.

날씨가 추워지면 신진대사의 기능이 저하돼 집중력이 떨어지고 쉽게 피로를 느껴 활동량은 자연스럽게 줄어들기 마련이다.

남성의 경우 약 121㎉에 해당하는 51분이, 여성의 경우는 70㎉ 정도인 16분의 신체활동이 감소한다고 한다.

연말 모임과 회식도 잦고 따끈하고 기름진 음식을 상대적으로 선호하게 되는 계절인데다 일조량이 줄어들어 낮 시간대 활동량은 더 감소한다.

최근 인원 제한과 영업시간 제한 등이 완화돼 활동하는 시간보다 먹는 시간이 늘어날 것이 예상돼 체중과 비만 관리에 주의가 필요한 때이다.

대한비만학회에 따르면 ‘코로나19 시대 국민 체중 관리 현황 및 비만 인식 조사’에서 국민 10명 중 4명은 코로나19 이전보다 체중이 3㎏ 이상 증가한 것으로 확인됐다.

나이대에는 30대, 40대, 20대 순이며 성별로는 남성 42%, 여성 51%가 코로나19 이후 체중이 늘어났다고 답했다.

비만은 단순히 몸무게가 많이 나가는 것이 아니라 정상 수치보다 지방이 많이 축적된 상태를 말한다.

대부분 나이, 생활 습관, 식습관 등이 복합적으로 작용하는데 고혈압, 지방간, 이상지질혈증, 관상동맥질환 등의 질환으로 이어질 수 있어 반드시 관리해야 한다.

식습관과 생활 습관을 교정하고 자신에게 맞는 신체활동을 조금씩 늘리는 것이 필요하며 의료진의 도움을 받아 체계적으로 관리하는 것이 가장 좋다.

겨울철 비만 예방을 위해서는 평소 준비운동을 2배 이상 진행해 체온을 올리고 근육을 풀어줘야 한다.

기온이 떨어지는 새벽이나 저녁에는 운동을 삼가고 고령이나 기저질환이 있는 경우에는 실내 운동을 추천한다.

실내 운동을 할 때는 코로나19 감염 예방을 위해 수시로 환기를 하는 것이 필요하다.

건강상에 특별한 문제가 없다면 한파를 제외하고는 모자와 장갑, 목도리 등 체온을 유지할 수 있는 방한용품을 착용한 채 기회가 될 때마다 걷기 등의 활동을 실외에서 하는 편이 좋다.

체중 감량을 위해서는 열량 섭취를 줄어야 하지만 탄수화물, 단백질, 지방 등 신체 기능을 유지하고 조절하는 필수영양소가 부족하지 않게 골고루 먹어야 한다.

지방질이 많은 음식은 되도록 삼가고 채소나 과일 등 식이섬유가 많아 포만감을 주는 음식을 충분히 섭취하는 것이 좋다.

대동병원 가정의학과 황혜림 과장은 “코로나19 유행 후 두 번째 겨울이 찾아왔다”라며 “감염 예방과 추위 때문에 움츠러들어 운동을 게을리하면 체지방이 쌓여 질병으로 이어질 수 있다”고 경고했다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr