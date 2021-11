실생활에 필요한 맞춤형 기술교육으로 농가 불편 해소



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군 농업기술센터는 중부권 농기계대여은행에서 지역 농업인들을 대상으로 맞춤형 실용 전기용접 기초기술교육을 했다고 25일 밝혔다.

농업기술센터는 올해 총 4회 70여명 대상으로 농기계 사용·관리와 안전사고 예방 등을 진행했다.

이번 교육에는 전기용접기 사용법, 용접 시 기본자세, 각종 용접 결합 예방대책 등 전문 강사를 초빙해서 현장실습을 진행했고, 감전·화재 예방 교육도 병행했다

합천군 이동렬 농업유통과장은 "전기용접 교육은 신청자가 많으며 전기용접은 사용하는 시간에 따라 숙련도가 꾸준히 올라가는 기술이므로 현재 추진하고 있는 기초기술교육뿐만 아니라 상위 단계의 교육도 개설할 예정"이라고 밝혔다.

