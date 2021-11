[아시아경제 이민우 기자] 태영건설 태영건설 009410 | 코스피 증권정보 현재가 10,350 전일대비 150 등락률 -1.43% 거래량 81,586 전일가 10,500 2021.11.25 15:30 장마감 관련기사 태영건설, 1110억 규모 판교 제2테크노밸리 신축공사 수주[e공시 눈에 띄네] 코스피-25일태영건설, 1475억 규모 공동주택 공사수주 close 은 김해대동첨단산업단지와 상봉아이알디피에프브이에 대해 각각 800억원, 205억원 규모의 채무보증을 결정했다고 25일 공시했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr