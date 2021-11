더벤티, 겨울 메뉴 ‘마쉬멜로우’ 3종 출시

[아시아경제 문혜원 기자] 더벤티가 다가오는 겨울을 맞아 달콤하고 따뜻한 시즌 한정 메뉴 ‘마쉬멜로우’ 3종을 출시한다고 25일 밝혔다.

새롭게 출시된 마쉬멜로우 3종은 음료 위에 한 컵 가득 차는 ‘빅’ 마쉬멜로우가 통째로 올라가 있어 부드러운 맛과 포근한 비주얼이 특징이다. 더벤티 마쉬멜로우 시리즈는 ‘마쉬멜로우 딥코코아’, ‘마쉬멜로우 밀크’, ‘마쉬멜로우 밀크커피’로 총 3종이며 차가운 음료와 따뜻한 음료 두 가지 형태로 제공된다.

마쉬멜로우 딥코코아는 깊고 진한 초콜릿 맛이 감도는 오리지널 코코아 베이스에 부드러운 빅 마쉬멜로우를 올려 한층 더 깊어진 달콤함을 맛볼 수 있는 메뉴다. 마쉬멜로우 밀크는 달콤하고 고소한 오리지널 밀크와 빅 마쉬멜로우가 잘 어우러진 것이 특징이다. 마쉬멜로우 밀크커피는 진하고 부드러운 프리미엄 밀크커피와 빅 마쉬멜로우의 조화를 느낄 수 있다.

마쉬멜로우 시리즈는 음료 위에 얹은 풍성한 마쉬멜로우 토핑과 음료를 함께 즐기면 부드럽고 달콤한 음료의 맛의 조화를 즐길 수 있다. 더벤티는 토핑으로 올라간 빅 마쉬멜로우를 별도로 먹을 수 있도록 대나무 스틱을 함께 증정한다.

