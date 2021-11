[아시아경제 이민우 기자] 에이프로 에이프로 262260 | 코스닥 증권정보 현재가 31,200 전일대비 50 등락률 -0.16% 거래량 18,070 전일가 31,250 2021.11.25 14:09 장중(20분지연) 관련기사 이차전지 ‘20년 노하우’ 에이프로…폐배터리 재활용시장 선점 나선다에이프로, LG에너지솔루션과 2차전지 장비 공급계약 체결에이프로, LG·GM합작사와 2차전지 활성화 장비 공급계약 close 는 '디개싱 유닛을 구비한 가압 활성화 장치' 특허를 취득했다고 25일 공시했다.

회사 측은 "복수의 가압 유닛마다 장착되는 복수의 파우치형 배터리 셀에 대해 가압 활성화 공정에서 발생하는 가스를 이동 가능하게 배치되는 하나의 디개싱 유닛을 통해 제거할 수 있도록 구성하는 내용"이라며 "이로 인해 파우치형 배터리 셀의 제조 공정 효율을 향상시킬 수 있고, 디개싱 공정을을 수행하는 데 소요되는 시간 및 비용을 절감할 수 있을 것"이라고 설명했다.

