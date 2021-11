[아시아경제 이민우 기자] 코미팜 코미팜 041960 | 코스닥 증권정보 현재가 8,150 전일대비 60 등락률 -0.73% 거래량 187,029 전일가 8,210 2021.11.25 14:09 장중(20분지연) 관련기사 "무료카톡방 추천주가 상승하는 이유? 이거였어?"월요일 "단타" 종목 코미팜, 동물용의약품 생산 10일 중단 close 은 코로나19 감염 중등증 환자에게 PAX-1(경구용)을 경구투여하는 2개의 코호트에 대한 파키스탄 식약처(DRAP) 임상 1상 시험계획을 신청했다고 25일 공시했다.

회사 측은 "코로나19 감염 환자에서 파나픽스의 안전성과 효과가 확인되는 복용 용량 결정이 임상시험의 목적"이라며 "코로나19 관련 델타 변이 등으로 호흡곤란이나 근육통, 관절통 등 증상이 있는 중등증 환자의 치료를 확인할 계획"이라고 설명했다.

