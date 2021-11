창원시, 대학생 겨울방학 아르바이트 참여자 125명 모집

12월 1일부터 시청 홈페이지 통해 온라인 접수

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 창원시는 '2022년 겨울방학 대학생 아르바이트' 참여자 125명을 모집한다고 25일 밝혔다.

지원 자격은 창원시에 주소를 둔 대학교 재학생, 휴학생, 졸업 유예자이며, 대학원생 및 2021년 실시한 시청 아르바이트 사업 참여자는 제외된다.

참여자는 12월 16일 10시 30분 공개 전산 추첨을 통해 선발된다. 공정한 선발을 위해 고용노동부, 감사관 직원 입회하에 추첨을 진행한다.

선발된 아르바이트생은 2022년 1월 3일부터 28일까지 창원시 각 부서와 읍·면·동 행정복지센터에 분산 배치돼 일하며, 9시부터 오후 6시까지 하루 8시간씩 주 5일간 근무한다. 수당은 1일 7만3280원이다.

신청 방법, 대상자 선발, 선발 결과 발표 등 구체적인 사항은 모집 기간에 시청 홈페이지에서 확인할 수 있다.

유재준 일자리창출과장은 "많은 학생이 참여해 경제적인 도움은 물론 사회 경험 및 행정업무 체험을 통해 올바른 직업관 확립에 도움 되길 바란다"라고 말했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr