文대통령, '민주화의 성지'에서 인권위 20주년 축하

국가인권위원회 20주년 기념식 명동성당…"사회적 약자, 여전히 인권 사각지대"

[아시아경제 류정민 기자] 인권변호사 출신인 문재인 대통령은 25일 오전 '민주화의 성지'로 불리는 서울 명동성당에서 열린 국가인권위원회 제20주년 기념식에 참석해 한국의 인권 증진을 위해 애쓴 이들을 격려했다.

문 대통령은 축사를 통해 인권 문제에 대해 공론의 장을 마련하고 해결방안을 제시한 인권위의 성과를 평가했다. 아울러 여전히 인권 사각지대에 놓인 사회적 약자와 취약계층에 대한 인권 보호, 첨예해지는 차별과 혐오 문제 등 새로운 과제들에 대한 해결 노력을 강조했다.

국가인권위는 인권 시민사회단체와 정부의 의지, 국민의 염원이 모여 2001년 11월25일 인권보호를 전담하는 독립적 국가기구로 설립됐다. 20주년 기념식에 문 대통령이 직접 참석한 것은 인권에 대한 사회적 관심을 환기시키는 뜻이 담겨 있다는 게 청와대 설명이다.

청와대는 "문 대통령은 취임 후 국가인권위원회법 제29조에 의한 대통령 특별보고를 정례화하고, 인권위의 인원 및 조직을 회복시킴으로써 약화되었던 인권위의 위상을 제고했다"고 밝혔다.

청와대는 "‘인권은 마침표가 없다’는 인권철학을 확산시키는 한편, 새로운 20년을 도모할 독립적 국가인권기구 2.0 시대 개막을 선포하는 등 각별한 관심을 가져 왔다"고 설명했다.

한편 문 대통령은 ㈔한국가사노동자협회 최영미 대표에게 2021년 대한민국 인권상(국민훈장 동백장)을 수여했다. 최영미 대표는 외환위기 직후 여성 가장 돌봄일자리사업단을 만드는 등 가사노동자 인권 향상을 위해 노력한 공로를 인정받았다.

