카카오브레인, 국내 최대 수준 슈퍼컴퓨터 도입 "AI 연구 효율 100배 향상"

[아시아경제 부애리 기자] 카카오브레인이 국내 최대 수준의 딥러닝 인프라를 도입했다고 25일 밝혔다.

카카오브레인은 구글에서 개발한 텐서 처리 장치인 '구글 TPU'를 도입했다. 구글TPU는 1엑사플롭스(초당 100경 연산처리)를 뛰어넘는 국내 최대 규모의 딥러닝 슈퍼컴퓨팅 인프라다.

'구글 TPU'는 구글 클라우드에서 사용할 수 있는 대용량 연산 인프라로 데이터를 빠르게 계산하고 가공할 수 있는 장치다. GPU(3D 그래픽 연산을 위한 전용 프로세서)를 여러 대 컴퓨터에 분할해 설치하지 않고 GPU보다 빠르고 복잡한 연산을 갖춘 상위 시스템을 슈퍼컴퓨터 한 대에 구축해 활용한다.

카카오브레인은 이 인프라를 한국어 특화 초거대 인공지능(AI) 언어모델 'KoGPT'에 적용해 AI 연구 효율을 기존 대비 100배 이상 높인다는 목표를 세웠다.

'KoGPT'는 오픈 AI의 언어 모델 'GPT-3'를 고도화한 한국어 특화 버전이다. 주어진 문장의 긍정과 부정 판단, 긴 문장 한줄 요약, 문장을 추론해 결론 예측, 질문을 하면 문맥 이해해 답변하는 등 언어를 가지고 활용할 수 있는 모든 언어 과제를 수행한다.

김일두 카카오브레인 대표는 "초거대 AI의 다양한 모델에 슈퍼컴퓨터를 활용해 연구 효율을 크게 높일 것으로 기대된다"며 "다양한 언어 모델을 준비해 오픈 소스화함으로써 국내외 AI 생태계를 구축하는데 기여하고자 한다"고 말했다.

