'궁극의 수면' 위한 명품 침대의 숨겨진 기술

[아시아경제 김종화 기자] 한국수면산업협회에 따르면 2011년 4800억원 수준이었던 수면시장 규모는 2019년 기준 3조원 수준까지 급성장했다. 불면증과 같은 수면장애는 건강에 큰 영향을 미치는 만큼 양질의 수면에 관심을 가지는 사람들이 많아지는 추세다.

숙면의 중요성이 커지면서 가구업계는 프리미엄 침대를 중심으로 수면 카테고리 강화에 나서고 있다. 적게는 수천만에서 억대에 이르는 고가의 침대에는 어떤 비밀이 숨어 있을까?

신세계까사는 스웨덴 최고의 럭셔리 침대 브랜드 '카르페디엠베드(Carpe Diem Beds)'를 독점 수입 판매한다. 카르페디엠베드는 혁신적인 기술력과 장인정신, 건강한 소재의 결합으로 건강하고 편안한 수면을 선사한다.

특허 기술과 끊임 없는 연구로 탄생한 인체공학적인 침대

카르페디엠베드는 특허 기술 '컨투어 포켓 스프링(Contour Poket Spring)'을 통해 무중력 상태의 수면 환경을 만들어 준다. 컨투어 포켓 시스템은 전체 스프링 시스템 위에 하나의 충전재를 올리는 일반적인 방식과 달리 각각의 포켓 스프링 위에 30㎜의 개별 라텍스를 올리는 기술이다.

컨투어 포켓 시스템은 어떤 자세로 누워도 안정되게 몸을 받쳐 주는 역할을 한다. 세밀하게 어깨와 엉덩이를 감싸주고, 요추와 허리를 부드럽게 지지해 척추의 긴장을 풀어주며 마치 구름 위에 떠 있는 듯한 편안함을 느끼게 만든다.

특허받은 '비스코 엘라스틱 레이어(Visco-Elastic Bottom Layer)' 특수 매트도 체중을 고르게 분산시켜 숙면을 돕는다. 비스코 엘라스틱 레이어는 15㎜의 두께로 압력을 덜어주는 역할을 해 체압을 분산시키고 근육을 이완시킨다. 이는 침대에 누워있는 동안 혈액순환을 개선시켜 숙면에 이르게 한다. 비스코 엘라스틱 레이어는 척추치료를 전문으로 하는 살그렌스카 대학병원과 공동 개발했다.

카르페디엠베드는 특허 기술뿐 아니라 끊임없는 숙면 연구를 통해 최고의 럭셔리 침대의 명성을 잇는다. 카르페디엠베드는 유럽 최대의 수면 전문 기업 힐딩앤더스의 브랜드다. 힐딩앤더스는 2014년 세계적인 권위를 갖고 있는 침대 시스템 연구기관인 스위스 AEH연구소와 함께 수면 연구센터 '굿나잇 슬립랩(Good Night's SleepLab)' 연구소를 세웠다.

굿나잇 슬립랩은 숙면의 4가지 필수 조건인 '지지력, 향균성, 통기성, 내구성'과 관련한 지속적인 연구와 테스트를 진행했으며, 이를 바탕으로 카르페디엠베드는 가장 편안한 침대로 탄생했다.

504시간의 장인의 손길로 완벽함을 더하다

카르페디엠베드는 우수한 기술력과 함께 장인정신이 결합된 럭셔리 침대의 정수다. 한 명의 장인이 한 개의 제품을 전담해서 100% 핸드메이드로 진행하는 제작 공정은 완벽에 가까운 품질로 이어지며, 모든 제품에는 제작을 진행한 장인의 서명이 새겨져 있다. 침대 1조를 만드는 데는 504시간의 시간이 걸린다.

카르페디엠베드는 북유럽 친환경 인증 '노르딕 스완 에코라벨'을 받은 제품으로 소재까지 세심한 신경을 기울였다. 유기농 솜과 스위스의 인체 무해 성분 테스트 '에코텍스(OEKO-Tex®)' 인증을 받은 탈라레이 라텍스와 패브릭 등 높은 품질의 건강한 소재로 침대를 제작한다. 베드프레임에 사용하는 원목도 지속가능한 환경에서 성장해 환경 승인을 받은 숲의 나무를 사용한다.

한편, 신세계까사는 지난 9월 압구정에 '카르페디엠베드 플래그십스토어 서울'을 오픈했으며, 카르페디엠베드의 '산도', '하르마노', '말로' 등 주요 라인업을 포함한 전 제품을 만나볼 수 있다. 대표 제품인 산도의 가격은 4000만원대다.

