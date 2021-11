경기도, 온라인 청년 채용박람회 개최한다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 온라인 청년 채용박람회를 개최한다.

경기도는 코로나19 등으로 취업에 어려움을 겪는 청년에게 폭넓은 일자리 선택 기회를, 도내 기업에는 우수 인재 채용의 장을 제공하기 위해 이달 30일부터 다음 달 20일까지 '2021 경기도 온라인 청년 채용박람회'를 개최한다고 25일 밝혔다.

올해 행사는 경기도가 주최하고 경기도일자리재단이 주관한다.

온라인으로 진행되는 이번 박람회는 ▲직업계고 ▲산업기능요원 ▲사회복무요원 ▲경기도 대학 ▲스타트업 ▲중소벤처기업 ▲재능마켓관 특화관 등으로 구분 운영된다.

다양한 분야 직종 150여개 중견 및 중소기업이 참가해 온라인 채용(화상 면접 등)을 진행한다.

도는 채용정보에 관심 있는 청년들을 위해 기업 및 공공기관 실시간 채용 설명회, 온라인 직무ㆍ취업 특강, 우수기업 채용에 성공한 청년들의 사례 공유 특강도 진행한다.

박람회 참여를 희망하는 청년들은 박람회 누리집에 들어가 신청하면 된다.

정현아 도 청년복지정책과장은 "코로나19 장기화로 침체된 고용시장에서 취업에 어려움을 겪고 있는 청년, 우수 인재를 선발하는데 도움을 주기 위해 이번 박람회를 준비했다"고 전했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr