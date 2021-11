갤럽 "다자재결서 윤석열 38.4% 이재명 37.1%"

[아시아경제 유현석 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보와 윤석열 국민의힘 대선 후보가 다자대결에서 초접전을 벌인다는 여론조사 결과가 24일 나왔다.

한국갤럽이 머니투데이·더300(the300)의 의뢰로 지난 22∼23일 전국 1011명을 대상으로 조사한 결과, 윤 후보가 다자 가상대결에서 38.4% 지지율로 1위를 차지했다. 이 후보가 37.1%로 뒤를 이었다. 두 후보의 지지율 격차는 1.3%포인트다.

윤 후보는 2주 전 같은 조사 당시보다 3.3%포인트 하락한 반면 이 후보는 4.7%포인트 상승해 두 후보 간 격차는 기존 9.3%포인트에서 크게 줄었다.

국민의힘 안철수 후보는 5.5%, 정의당 심상정 후보는 3.0%, 김동연 전 경제부총리는 1.0%였다.

당 지지율도 더불어민주당이 33.2%로 2.9%포인트 상승한 반면, 국민의힘은 4.4%포인트 하락한 36.8%를 기록해 오차범위 내 3.6%포인트로 좁혀졌다.

이번 조사 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트다

