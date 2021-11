주민참여형 합천댐 수상태양광 발전개시…국내 최대 규모

설비용량 41㎿…연간 최대 6만명 사용 가능 규모

미세먼지 30t·온실가스 2만6000t 감축 효과

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 국내 최대 규모인 합천댐 수상태양광이 24일 발전을 시작했다.

합천댐은 2011년 수상태양광 실증연구를 거쳐 2012년 세계 최초로 댐내 수상태양광의 상용화를 시작한 곳이다. 41㎿ 규모의 합천댐 수상태양광은 지난해 8월에 준공한 25㎿ 규모의 남정 수상태양광(전남 고흥 득양만 위치)을 넘어서는 국내 최대규모다.

합천댐 수상태양광의 발전용량 41㎿는 연간 5만6388㎿h의 전기공급이 가능한 규모다. 이는 현재(2021년 10월 기준) 등록된 합천군민 약 4만3000명이 가정용(전국 가구당 연평균 사용량)으로 모두 사용하고도 충분히 남는 규모다. 연간 최대 6만여명이 사용할 수 있다.

환경부 관계자는 "합천댐 수상태양광은 친환경 재생에너지 방식으로 전기를 공급하기 때문에 석탄화력발전소에서 연간 발생하는 미세먼지 30t과 온실가스 2만6000t을 줄일 수 있는 친환경 효과가 발생한다"며 "또 주민이 개발에 참여하고 수익을 공유해 재생에너지 사업의 새로운 가치를 열었다는 점도 중요하다"고 설명했다.

합천댐 수상태양광은 국내 수상태양광사업으로서는 처음으로 댐 주변인 봉산면의 20여개 마을에서 1400여명의 주민들이 마을 공동체를 통해 약 31억원을 투자하고 매년 발전수익의 일부를 받게 된다.

또 수상태양광에 사용되는 기자재는 먹는물 수질보다 10배 이상 강화된 '수도용 자재 위생안전기준'에 적합 판정을 받은 제품이다. 특히 핵심 부품인 셀과 모듈도 모두 국내기업이 생산한 제품이 사용됐다.

수상태양광의 형태도 합천군의 상징인 매화를 형상화한 모습으로 시공해 댐의 수변 경관을 함께 고려했다. 수상태양광은 앞으로 해인사 등과 함께 새로운 관광명소로 자리매김하고, 황매산 축제 등 지역대표 축제와 연계해 지역경제 활성화에도 도움을 줄 것으로 환경부는 기대하고 있다.

한편 환경부는 올해 3월 탄소중립이행계획에서 댐내 수상태양광을 2030년까지 2.1GW를 확대한다는 목표를 공개한 바 있다. 앞으로 합천댐의 모범사례를 개발 예정인 다른 댐의 수상태양광 사업에도 적용하고, 탄소중립 이행을 위해 속도감 있게 추진할 계획이다.

