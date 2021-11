TIPA, 29일부터 3일간 '산학연 매칭데이' 개최

[아시아경제 이준형 기자] 중소기업기술정보진흥원(TIPA)은 오는 29일부터 다음달 1일까지 대전에 위치한 호텔 인터시티에서 산학연 협력 활성화를 위한 '산학연 매칭데이'를 연다고 24일 밝혔다.

산학연 매칭데이는 중소기업의 연구개발(R&D) 역량 강화와 산학연 공동 연구를 활성화하기 위한 목적으로 기획됐다. 행사 기간동안 분야에 따라 기술 매칭 상담과 기술 세미나 등이 진행된다. 중소벤처기업부가 지정한 산학협력 거점대학 5곳(금오공대, 전북대, 창원대, 한국산업기술대, 한밭대)과 중소기업 지원 선도연구기관 5곳(한국생산기술연구원, 한국에너지기술연구원, 한국자동차연구원, 한국전자연구원, 한국재료연구원)이 참여한다. 산학협력 거점대학과 연구기관은 중소기업 기술 상담과 미래유망 기술 세미나 등을 진행한다.

이재홍 TIPA 원장은 "산학연 매칭데이를 계기로 산학연 공동 연구와 협력이 활성화돼 개방형 혁신의 기폭제가 되길 바란다"면서 "내년에는 참여 중소기업과 대학, 연구소를 확대해 지역·권역별로 행사를 개최하겠다"고 말했다.

