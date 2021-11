文대통령, 국내 최대 부유식 수상태양광 발전 참관

주민참여형 합천댐 수상태양광 현장 방문…지역주민 발전수익 공유

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령이 24일 국내 최대 규모의 부유식 수상태양광 현장인 경남 합천댐을 찾아 지역주민과 현장 관계자들을 격려했다.

합천댐은 2011년 소규모 실증연구를 거쳐 2012년 세계 최초로 댐 수상태양광을 상용화한 곳이다. 당시에는 0.5㎿ 수준에 머물렀으나 이번에 발전을 시작한 합천댐 수상태양광은 설비용량 41㎿의 국내 최대 규모이다.

청와대는 "지역주민이 참여하여 발전수익을 공유하는 성공적인 재생에너지 사업모델로 탈바꿈했다"고 의미를 부여했다.

합천댐 수상태양광(41㎿)이 매년 생산하는 전력량은 연간 6만명이 가정에서 사용할 수 있는 수준이다. 합천군민 4만3000명이 가정용으로 사용하고도 남는 전력량이다. 청와대는 "석탄화력발전을 대체함으로써 연간 미세먼지 30t과 온실가스 2만6000t을 감축할 수 있는 환경적으로도 매우 의미있는 시설"이라고 설명했다.

댐 인근 봉산면 20여개 마을 주민 1400여 명이 마을 공동체를 구성하고, 이를 통해 약 31억원을 사업에 투자해 앞으로 매년 발전수익의 일부를 공유하게 된다.

문 대통령은 민주적 재생에너지 사업모델의 성공 사례라고 평가하고, 앞으로 주민참여형 재생에너지 사업모델이 더욱 확산될 필요가 있다고 강조했다. 댐 수면의 수상태양광 모양이 합천군화(花)인 매화 형상으로 설치돼 주변 경관과 조화를 잘 이루고 있고, 주변의 생태둘레길과 합천의 명소인 해인사 등과 연계해 관광명소가 될 수 있을 것이라고 기대했다.

한편 문 대통령은 현장 시찰 후 합천댐 물문화관(합천군 대병면 소재)으로 이동해 지역주민, 수상태양광 관련 전문가, 공사 관계자 등과 함께 현장 간담회를 가졌다.

문 대통령은 간담회 모두 발언을 통해 합천댐 수상태양광은 지역의 결단과 참여는 성공의 가장 중요한 밑거름이라며 감사 인사를 전했다. 또 수상태양광은 가장 주목받고 있는 친환경에너지 기술의 하나라고 평가했다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr