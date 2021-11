김건희 등판 시점 질문에, 이준석 "김혜경이 李 득표에 도움 됐나 의문"

"배우자가 '이래야 한다' 정해진 바 없어"

李 '조국 책임' 언급엔 "당시엔 말 없다가…진정성 있다 생각 안 할 것"

[아시아경제 강주희 기자] 이준석 국민의힘 대표가 윤석열 대선후보 부인 김건희씨의 공개 행보 시점을 두고 관심이 집중되는 것 관련 "이재명 더불어민주당 후보 부인 김혜경씨의 활동이 이 후보에게 도움이 됐는가"라고 물으면서 "후보 배우자의 활동이 이래야 한다 정해진 것은 없다"고 말했다.

이 대표는 24일 BBS라디오 '아침저널'에 출연해 "저는 이 후보 배우자의 활동 또는 노출이 득표 활동에 도움이 되었는지 의문"이라면서 이같이 주장했다.

그는 "지금까지 우리가 후보 사모들의 행보에 대해 많은 관심을 가졌는데, 이것은 전적으로 후보와 가족의 어떤 상황에 따라 달라진다고 본다"라며 "고(故) 박원순 전 서울시장의 사모인 강난희 여사 같은 경우도 대외활동을 상당히 제한적으로 했다. 그런데도 박 전 시장이 3선을 하는 데 전혀 무리가 없었다"고 설명했다.

이어 "문재인 대통령의 부인 김정숙 여사처럼 대외활동을 활발하게 하는 분들이 있다"라며 "그런 경우에는 대외활동을 많이 늘리는 방향으로 후보 측에서 기획을 할 수도 있는 것"이라고 덧붙였다.

이 대표는 "역대 대통령 부인을 보면 김옥숙 여사가 다르고, 손명순 여사가 다르고 이희호 여사가 달랐다"라며 "이희호 여사 같은 경우 본인께서도 여성 운동을 활발히 하신 사회운동가였기 때문에 그런 활동이 굉장히 대두되기도 했었다"고 부연했다.

반면 "소위 말하는 '내조형'으로 선거를 치르신 분들도 있다"며 "이건 전적으로 컨트롤에 따라 다른 것이지 배우자의 활동이 이래야 한다 정해진 것은 없다고 본다"고 강조했다.

이 대표는 전날(23일) 이 후보가 조국 전 법무부 장관 사태와 관련해 "잘못이 있다면 책임져야 한다"고 말해 화제가 된 것을 두고는 "조국 사태 당시에 그런 말씀을 했으면 이 후보가 지금 하지 않아도 될 정도로 다른 위치에 있었을 것"이라며 "사람은 일관돼야 한다. 당시에는 언급을 안 하다가 지금 한다고 해서 국민들이 이 후보가 진정성 있게 전향적인 발언을 했다고 생각하진 않을 것"이라고 지적했다.

그러면서 "그런 움직임이 오히려 다급해 보이고 성급해 보이는 것 아니냐 이런 인상을 줄 수 있다고 본다"고 말했다.

강주희 기자 kjh818@asiae.co.kr