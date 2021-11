中 자체 개발 코로나 치료제 다음달 승인 촉각

칭화대학 등 공동개발한 BRII-196 및 BRII-198 조건부 출시 전망

중국 코로나19 치료제 모두 9개 개발중

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 중국이 이르면 다음 달 자국에서 개발한 코로나19 치료제를 승인할 가능성이 있다는 보도가 나왔다.

24일 중국 매체 펑파이 등에 따르면 칭화대학과 선전시 제3인민병원, 브리바이오과학이 공동 개발한 치료제 BRII-196과 BRII-198가 12월 말 중국에서 조건부 출시 승인을 받을 것으로 예상된다.

연구팀은 지난달 초 중국 국가약품감독관리국에 치료제 조건부 출시를 신청했다.

중국 매체들은 중국 호흡기 전문가인 중난산 원사가 광저우와 선전, 난징 등지에서 이 치료제의 3상 임상시험을 하고 있으며 결과가 긍정적이라고 보도한 바 있다.

관영 글로벌타임스는 이 치료제가 미국에서도 긴급사용 승인을 받을 가능성이 있다고 기대했다.

정저우대학이 개발한 먹는 코로나19 치료제(Azvudine)도 3상 임상시험 중이며 이르면 다음 달 조건부 출시를 신청할 계획이다. 3상 임상시험은 중국과 브라질, 러시아에서 진행 중이다.

중국과학원 상하이약물연구소도 또 다른 경구용 코로나19 치료제 VV116 등 2종을 개발하고 있다.

펑파이는 중국 내에서 개발 중인 코로나19 치료제는 모두 9종에 이르며 바이러스 복제 억제, 바이러스의 세포 진입 차단, 인간 면역체계 조정 등 3가지 방식이 적용됐다고 소개했다.

한편 미국 머크사의 코로나19 경구용 치료제 몰누피라비르는 영국에서 지난 4일 세계 첫 사용 승인을 받은 바 있다.

베이징=조영신 특파원 ascho@asiae.co.kr