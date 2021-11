머스크, 테슬라 주가 하락으로 세금 절감…"소득세 4500억↓"

[아시아경제 김수환 기자] 테슬라의 일론 머스크 최고경영자(CEO)가 지분을 매각할지 묻는 트윗을 올린 이후 테슬라 주가가 내려가면서 그가 스톡옵션 행사에 따라 내야 할 세금이 대폭 줄어든 것으로 나타났다.

23일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 머스크 CEO가 이달 8일부터 19일까지 스톡옵션을 행사한 주식 수는 640만주다. 이에 따라 그가 연방정부에 내야 할 세금은 27억달러(약 3조2103억원)에 달한 것으로 추산된다.

하지만 머스크가 이달 6일 자신의 트위터 계정에 보유 지분의 10%를 처분할지 묻는 설문을 올린 이후 일주일간 테슬라의 주가가 15% 이상 급락한 덕분에 그가 내야 할 세 부담이 줄었다고 WSJ은 전했다.

테슬라의 주가는 시장의 예상을 뛰어넘은 분기 실적과 렌터카 업체 허츠의 전기차 10만대 주문 등 호재에 힘입어 상승세를 탔다. 이달 4일 종가 기준 역대 최고가인 1229.91달러를 기록했다.

WSJ은 이 사상 최고가를 기준으로 한 세금과 비교했을 때 머스크가 내야 할 세금이 3억8000만달러(약 4518억원) 줄어든 것으로 추정했다.

스톡옵션에 대한 세금은 스톡옵션 행사가격과 스톡옵션 행사 당시 실제 주가의 차이에 매겨진다.

머스크가 부여받은 스톡옵션의 행사가격은 주당 6.24달러였다.

테슬라 주가의 최고가 기준으로 했을 때 머스크가 내야 할 세금은 주당 481.51달러였으나, 그가 연이어 스톡옵션을 행사하는 동안 주가가 하락한 탓에 세 부담은 주당 421.59달러로 줄었다고 WSJ은 설명했다.

단, 테슬라로서는 CEO에 지급한 보상액이 줄어든 만큼 소득공제 규모도 덩달아 감소해 손해다.

WSJ은 머스크의 스톡옵션 행사에 따른 차익이 100만달러 줄어들 때마다 머스크가 내야 할 세금은 37만달러, 테슬라의 소득공제액은 21만달러 각각 줄어드는 것으로 추산했다.

