네이버, 메타버스 생태계 '아크버스' 공개

[아시아경제 부애리 기자] 네이버는 24일 최근 각광을 받고 있는 메타버스(확장가상세계)에 대한 사업 계획을 공개했다.

석상옥 네이버랩스 대표는 이날 개발자 컨퍼런스인 '데뷰(DEVIEW)2021'에서 자율주행·로봇·5G·AI·클라우드·디지털트윈 등 네이버랩스의 첨단기술을 바탕으로 구축하고자 하는 메타버스 기술 생태계 ‘아크버스’를 소개했다.

석 대표는 "온라인의 네이버를 물리 세계와 자연스럽게 연결하는 것이 네이버랩스의 미션"이라며 "현실과 똑같은 가상 세계를 창조하는 디지털 트윈, 현실 세계와 직접 상호작용이 가능한 로봇·자율주행·AR, 두 세계의 가교 역할을 하는 5G·AI·클라우드 시스템으로 완성될 아크버스에서는 현실공간과 디지털공간의 데이터와 서비스가 유기적으로 상호작용하게 될 것"이라고 밝혔다.

그는 "아크버스에는 수년간 네이버랩스가 연구해 온 모든 솔루션과 시스템이 녹아 있는 만큼 지방자치단체, 기업, 학계와 협력을 통해 성과를 공개하겠다"고 덧붙였다. 이밖에 네이버 소속 8명의 책임리더들은 이날 데뷰에서 검색·AI·클라우드·로봇 등 다양한 기술을 공유했다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr