北 매체, "南 적대시 정책 바뀌지 않는다면 경색관계 계속"

[아시아경제 이지은 기자] 북한이 남측의 군사훈련과 군비증강 등 '대북 적대시 정책'이 바뀌지 않는다면 남북간 경색관계가 계속될 수밖에 없다고 주장했다.

북한의 대외선전매체 '통일의 메아리'는 24일 '원칙적 문제를 떠나 기대할 것이란 아무것도 없다' 제목의 시사 해설에서 "불미스럽게도 북남관계는 미국의 반공화국 적대시 정책에 적극 추종하는 남조선당국의 우리 공화국에 대한 대결적인 자세와 상습적인 태도로 하여 의연 불안하고 엄중한 경색국면에서 한치도 벗어나지 못하고 있다"며 이같이 밝혔다.

이어 호국훈련과 을지태극연습, 한미 공군의 연합공중훈련 등 최근 진행된 군사훈련을 언급하며 "우리 공화국에 대한 용납 못 할 도전이고 조선반도(한반도)의 평화를 바라는 온 겨레의 염원에 대한 우롱"이라며 "과연 이것이 남조선당국이 그처럼 떠들기 좋아하는 '관계 개선'과 '평화를 위한 노력'인지 묻지 않을 수 없다"고 지적했다.

또 다른 선전매체 '우리민족끼리'도 국방예산 증액 계획을 언급하며 "군사적 우위를 보장한다는 미명하에 무력 증강 책동과 군사훈련에 열을 올리고 있는 남조선군부의 행태"라고 비난했다.

매체는 "북남 간의 군사적 대치 상황은 보수정권 시기를 그대로 방불케 하고 있다"라면서 "미국의 대조선 적대시 정책에 추종하여 우리에 대한 적대 의식과 편견을 버리지 못했기 때문"이라고 주장했다.

